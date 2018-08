Partilhar o artigo Escritor VS Naipaul, Nobel da Literatura em 2001, morreu aos 85 anos Imprimir o artigo Escritor VS Naipaul, Nobel da Literatura em 2001, morreu aos 85 anos Enviar por email o artigo Escritor VS Naipaul, Nobel da Literatura em 2001, morreu aos 85 anos Aumentar a fonte do artigo Escritor VS Naipaul, Nobel da Literatura em 2001, morreu aos 85 anos Diminuir a fonte do artigo Escritor VS Naipaul, Nobel da Literatura em 2001, morreu aos 85 anos Ouvir o artigo Escritor VS Naipaul, Nobel da Literatura em 2001, morreu aos 85 anos