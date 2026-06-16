Escritora Lídia Jorge distinguida com Prémio Estatal Austríaco de Literatura Europeia

O prémio, no valor de 25 mil euros, vai ser entregue à escritora no dia 27 de julho, numa cerimónia inserida no Festival de Salzburgo.

"Lídia Jorge é uma das escritoras mais destacadas da literatura europeia contemporânea; a sua obra é tão versátil e ramificada quanto significativos e omnipresentes são os seus temas", disse, citado no comunicado do Ministério da Cultura, o ministro Andreas Babler.