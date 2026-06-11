Escritora Virginia Evans vence Women`s Prize for Fiction com "A Correspondente"

A presidente do júri, Julia Gillard, descreveu a obra como "um romance impressionante, com uma combinação exemplar de originalidade, excelência e acessibilidade".

"Este é um romance que capturou os nossos corações, e que deve ser lido e saboreado por todos", acrescentou Gillard.

"Flashlight", de Susan Choi, "Dominion", de Addie E. Citchens, "The Correspondent", de Virginia Evans, "The Mercy Step", de Marcia Hutchinson, "Kingfisher", de Rozie Kelly, e "Heart the lover", de Lily King, foram os seis romances finalistas.

Destas autoras, apenas Susan Choi e Lily King já têm outras obras publicadas, esta última com dois romances editados em Portugal: "O pai da chuva" e "Escritores e amores".

Entre as obras candidatas ao Women`s Prize for Fiction, apenas a de Virginia Evans está disponível no mercado livreiro português, com o título "A Correspondente", editada em janeiro deste ano pela Casa das Letras.

Criado em 1996, o Women`s Prize for Fiction distingue anualmente a autora de um livro publicado no Reino Unido, tendo lançado em 2024 uma categoria de não-ficção.

No ano passado, o romance distinguido foi "A Guardiã", da escritora neerlandesa-israelita Yael van der Wouden.

A vencedora do prémio na categoria de não-ficção foi a jornalista Lyse Doucet, pela obra "The Finest Hotel in Kabul - A People`s History of Afghanistan".