Espetáculo solidário reúne vários artistas nacionais em Coimbra

"A iniciativa tem como objetivo angariar fundos e mobilizar apoio para as populações afetadas pela tempestade Kristin e pelas cheias do Baixo Mondego, que atingiram os municípios de Coimbra, Soure, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz", informou hoje a Câmara Municipal de Coimbra.

O espetáculo solidário "É Preciso Acreditar" realiza-se no Grande Auditório do Convento São Francisco, em Coimbra, no dia 04 de março, pelas 21:30.

De acordo com a autarquia, "É Preciso Acreditar" nasce da sugestão e da disponibilidade manifestada por um conjunto de artistas de âmbito nacional que, de forma voluntária, se associaram a esta causa solidária, colocando a sua arte ao serviço da comunidade.

"Mais do que um momento cultural, o espetáculo afirma-se como um gesto coletivo de solidariedade. A totalidade das receitas de bilheteira reverte integralmente a favor das populações afetadas nos quatro municípios".

O concerto irá reunir em palco André Sardet, ÁTOA, Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, D.A.M.A, Diogo Piçarra, Hugo Gamboias, João Farinha, João Pedro Pais, Luís Trigacheiro, Marisa Liz e Miguel Araújo.

A este elenco vão ainda juntar-se novos artistas.

A gestão dos fundos angariados ficará a cargo da Cáritas Diocesana de Coimbra, em articulação com os serviços sociais dos Municípios de Coimbra, Soure, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz, que "depois procedem ao levantamento rigoroso das necessidades, assegurando uma resposta transparente, eficaz e direcionada às situações mais urgentes".

Os bilhetes terão o valor de 50 euros para as cadeiras de orquestra e 30 euros para a 1.ª plateia, 2.ª plateia e balcão.

"Vão estar disponíveis muito brevemente na bilheteira do Convento São Francisco, aberta de segunda-feira a domingo, das 15:00 às 20:00, e na Ticketline", indicou a Câmara de Coimbra.

Paralelamente, vai ainda ser disponibilizada a possibilidade de realização de um donativo, através da Ticketline, para quem não tiver a oportunidade de estar presente no concerto e quiser contribuir para esta causa solidária.

"Num momento particularmente exigente para a Região Centro, `É Preciso Acreditar` reforça o papel da cultura como instrumento de mobilização cívica e de solidariedade, convocando a comunidade a participar ativamente num esforço coletivo de apoio e de reconstrução".