Estado adquire quadro de José Malhoa por 400 mil euros para Museu do Abade de Baçal

A obra de José Malhoa (1855-1933) foi a mais relevante do conjunto de 16 peças compradas por proposta da Comissão para a Aquisição de Bens Culturais para os Museus e Palácios Nacionais, num total de perto de 650 mil euros, divulgou a Museus e Monumentos de Portugal (MMP), em comunicado.

A comissão foi constituída pelo presidente do conselho de administração da MMP e pelos diretores do Museu Nacional de Arte Antiga, do Museu Nacional de Machado de Castro, do Museu Nacional de Arqueologia, do Museu do Abade de Baçal, do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém.

Como recordam os documentos da MMP, a Comissão para a Aquisição de Bens Culturais para os Museus e Palácios Nacionais "tem como principal competência propor a aquisição de bens culturais de excecional relevância patrimonial, considerados fundamentais para as coleções dos museus, monumentos e palácios, devendo para o efeito identificar os bens culturais que, fundadamente, devam incorporar as coleções nacionais e analisar propostas de aquisição apresentadas pelos diretores dos museus, monumentos e palácios sob gestão da MMP".

A lista de aquisições inclui ainda peças como uma natureza morta de Henrique Pousão, para o Museu Nacional de Soares dos Reis, uma gravura de "Descida da Cruz", de Domingos Sequeira, para o mesmo museu do Porto, três pinturas de Carlos Botelho e duas de Bertina Lopes, para o Museu Nacional de Arte Contemporânea -- Museu do Chiado, e um painel de azulejos para o Museu Nacional do Azulejo, entre outras.

O quadro "Os Bêbados" ou "Festejando o São Martinho", de 1912, começou por ser comprado pelo Conde de Ameal a José Malhoa, fazendo depois parte da coleção do advogado e antigo presidente da Fundação Calouste Gulbenkian José de Azeredo Perdigão (1896-1993), segundo informação disponibilizada pela leiloeira Cabral Moncada quando a obra foi a leilão em 2011.

"Os Bêbados" faz parte de uma série de quadros pintados por José Malhoa em torno das "consequências do vício e [do] excesso", como explicava, em 2011, o historiador de arte Nuno Saldanha, que lembrava que esta peça de 1912 é a terceira versão de "Festejando o São Martinho", mais "comedida" do que a de 1907, de dois metros por um metro e meio, que faz parte da coleção do Museu Nacional de Arte Contemporânea -- Museu do Chiado e está exposta no Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha.

"Esta versão de 1912 não se trata pois de um mero `remake` das versões anteriores, ou de uma cópia, como sucedeu noutras situações. Ela é um reflexo do trabalho intenso que Malhoa desenvolveu, ao longo de uma década, de um tema que lhe interessou de modo particular", acrescentou, então, Nuno Saldanha.

Questionada pela Lusa sobre o porquê de o quadro agora adquirido ter como destino o Museu do Abade de Baçal e não o Museu José Malhoa, onde chegou a estar exposto na década de 1950, fonte oficial da MMP explicou que a afetação "decorre de deliberação unânime dos membros da Comissão para a Aquisição de Bens Culturais".

"O museu de Bragança integra no seu acervo um núcleo de obras pictóricas do Naturalismo, que muito será valorizado com a incorporação formal de `Os Bêbados`", acrescentou a mesma fonte.