Cultura
Estreia hoje "Playback", o filme sobre a vida do cantor Carlos Paião
Trocou a medicina pela música, compôs mais de 200 canções, morreu no auge da carreira, tinha apenas 30 anos. Estreia hoje "Playback", o filme sobre a vida do cantor Carlos Paião, o lado menos conhecido do percurso do artista.
A canção que deu a vitória a Carlos Paião no Festival é o título do filme sobre o cantor que morreu há 38 anos.
O filme "Playback", de Sérgio Graciano, que recorda e reinterpreta alguns dos momentos da vida e da carreira do músico Carlos Paião, estreia-se hoje em 55 salas de cinema.
O filme "Playback" inclui momentos-chave do percurso do cantor e compositor, como a passagem pelo Festival da Canção, mas também da vida pessoal, como a formação em Medicina e o casamento com Zaida Cardoso.
"Playback" é protagonizado pelo ator Rafael Ferreira, escolhido num 'casting' entre mais de duas centenas de candidatos.
"Playback" conta ainda com interpretações de Laura Dutra, Beatriz Brás, Mariana do Ó, Rita Durão, António Mortágua, Anabela Moreira e Albano Jerónimo, entre outros.
A banda sonora é assinada pelo músico Paulo Furtado, ou The Legendary Tigerman, que retrabalhou as canções de Carlos Paião, com os músicos que habitualmente o acompanham e também com o ator Rafael Ferreira.
O filme "Playback", de Sérgio Graciano, que recorda e reinterpreta alguns dos momentos da vida e da carreira do músico Carlos Paião, estreia-se hoje em 55 salas de cinema.
O filme "Playback" inclui momentos-chave do percurso do cantor e compositor, como a passagem pelo Festival da Canção, mas também da vida pessoal, como a formação em Medicina e o casamento com Zaida Cardoso.
"Playback" é protagonizado pelo ator Rafael Ferreira, escolhido num 'casting' entre mais de duas centenas de candidatos.
"Playback" conta ainda com interpretações de Laura Dutra, Beatriz Brás, Mariana do Ó, Rita Durão, António Mortágua, Anabela Moreira e Albano Jerónimo, entre outros.
A banda sonora é assinada pelo músico Paulo Furtado, ou The Legendary Tigerman, que retrabalhou as canções de Carlos Paião, com os músicos que habitualmente o acompanham e também com o ator Rafael Ferreira.