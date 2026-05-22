Estreia-se hoje em Lagoa a peça "As Três Irmãs" a partir de Tchekhov

Com encenação de Diogo Freitas e texto de Filipe Gouveia, o espetáculo sobe pela primeira vez a palco no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, no distrito de Faro, indicou a organização em comunicado.

A ação decorre num ensaio sobre a obra original do dramaturgo russo Anton Tchekhov, que acaba "por refletir também sobre a humanidade" e os conflitos contemporâneos em torno da arte e da representação.

"Não é uma adaptação de Tchekhov. É um ensaio que não consegue terminar de uma companhia que entra num clássico e descobre que não consegue sair de dentro dele", lê-se na nota.

O processo de criação da peça inspirada no universo do dramaturgo russo confronta questões ligadas à escolha dos intérpretes, ao "lugar de fala", à cultura de cancelamento e à pertinência de encenar um autor russo na atualidade.

O elenco é composto por Clara Nogueira, Diogo Freitas, Filipe Gouveia, Marta Andrino, Rafael Gomes e Tomás Bárbara.

Depois da estreia, hoje, às 19:00, em Lagoa, no Algarve, o espetáculo inicia uma digressão nacional até março de 2027.