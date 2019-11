E.T. O Extraterrestre está de volta. Veja aqui

O filme original conta a história de Elliot, um menino que descobre um extraterrestre que ficou preso no planeta Terra. Elliot e os irmãos e amigos tentam de todas as formas ajudar o E.T a regressar ao seu planeta, ao mesmo tempo que escapam ao Governo norte-americano que o quer capturar e estudar.





Trinta e sete anos depois o E.T está de volta à Terra. Não é um filme novo, apenas uma campanha publicitária numa parceria de uma companhia telefónica norte-americana com a Comcast NBC Universal.





No vídeo, agora disponível online, não só o E.T regressa como reencontra o seu amigo Elliot, agora bem mais velho e com família.







Durante pouco mais de quatro minutos, a história é recordada e adaptada aos tempos modernos. E tudo aquilo que fez tanta gente sonhar e chorar em 82, está também nesta versão.





Até a maravilhosa pedalada nas bicicletas a voar está lá.







Mas o melhor é mesmo ver o vídeo aqui: