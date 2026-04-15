Évora_27 com 33 projetos selecionados através do concuro regional de 1,3 milhões de euros

Em comunicado, a Associação Évora 2027, gestora da Capital Europeia da Cultura Évora_27, anunciou os resultados desta `open call` (chamada ou concurso aberto), dirigida ao setor cultural e artístico do Alentejo e abrangendo todas as áreas artísticas e expressões do saber fazer da região.A iniciativa, que conta com um investimento global de 1,3 milhões de euros, teve candidaturas abertas entre 10 de novembro de 2025 e 17 de fevereiro deste ano, para apoiar projetos com verbas entre os 10.000 e os 100.000 euros.Segundo a Associação Évora 2027, o júri avaliou um total de 287 candidaturas, selecionando estes 33 projetos para a programação da CEC, os quais "serão apresentados ao longo de 2027 em diferentes locais do território alentejano".Das propostas vencedoras, quatro mereceram o apoio mais elevado e cada uma vai receber 100.000 euros (o que perfaz 400.000 euros), oito ficaram no patamar seguinte, com uma verba de 50.000 euros cada (400.000 euros), e seis vão ter direito a um apoio de 40.000 euros (240.000 euros).Quatro projetos vão receber, cada um, 30.000 euros (o que dá 120.000 euros), três terão direito a 20.000 euros (60.000 euros) e oito vão ser apoiados com 10.000 euros (80.000 euros), pode ler-se.O júri, presidido pelo diretor artístico de Évora_27, John Romão, decidiu-se por estes patamares de financiamento "após análise individual e comparativa" dos 33 projetos selecionados.A acordeonista, cantora, compositora e investigadora Celina da Piedade ou o curador, programador cultural e diretor artístico da Bienal Walk&Talk Jesse James também fizeram parte do júri.Os outros jurados foram, Rita Fabiana, curadora e coordenadora de Live Arts do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, e Tiago Navarro, diretor da Escola das Artes da Universidade de Évora.Prevista no Livro de Candidatura de Évora_27, a chamada "A Nossa Vez" contou com uma dotação inicial de um milhão de euros, mas teve depois um reforço orçamental de 300.000 euros, que permitiu a abertura do patamar de apoio de 100.000 euros. (RETIRA DO 10.º PARÁFRAFO FUNDO DE FOMENTO CULTURAL DO MINISTÉRIO DA CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO POR CORREÇÃO DO COMUNICADO ENVIADA PELA ASSOCIAÇÃO ÉVORA 2027)As inscrições neste concurso estavam previstas terminar a 10 de janeiro, mas o prazo foi depois estendido para 17 de fevereiro.Aquando da cerimónia de lançamento, a 10 de novembro de 2025, o diretor artístico da CEC Évora_27, John Romão, explicou aos jornalistas que o concurso se destinava "aos artistas, coletivos, estruturas, organizações culturais do Alentejo".Na altura, também a Associação Évora 2027 indicou que a iniciativa englobava propostas de criação artística colaborativa e projetos de programação abrangendo todas as áreas artísticas e expressões do saber fazer da região.