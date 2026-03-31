Évora_27 com dezenas de projetos até fim do ano que `dialogam` com conceito de Vagar

Numa cerimónia realizada no centenário Teatro Garcia de Resende, em Évora, o diretor artístico da CEC Évora_27, John Romão, explicou que a programação preparada para este ano, que serve "de desenvolvimento e preparação até 2027", articula diversos projetos.

"Quisemos compor uma programação com alguns artistas que se apresentam pela primeira vez em Évora, no Alentejo, em Portugal e com artistas que estão no terreno já a desenvolver os seus trabalhos há algum tempo", indicou.

E, continuou, a Associação Évora 2027, gestora da CEC na cidade alentejana, introduziu para 2026 "uma diversidade de linguagens, estéticas e formatos artísticos que dialogam com o conceito orientador da programação [da capital europeia da cultura], o Vagar".

"Esta é uma programação que oferece diversidade, pertinência europeia e, acreditamos, qualidade e excelência artística", afiançou o diretor artístico.

As iniciativas previstas até final do ano, apresentadas na sessão de hoje, articulam projetos que estavam inscritos no Livro de Candidatura (`bid book`) com outros que vão ser apresentados "pela primeira vez no território".

Mas também há casos de projetos "que estão em desenvolvimento criativo no seu percurso para 2027" e outros "que já estão concluídos e que desafiam os nossos sentidos e o pensamento crítico", acrescentou.

Segundo John Romão, o público vai poder assistir a "projetos de criadores nacionais e internacionais, das artes performativas, da música, das artes visuais ou da arquitetura que se articulam com urgências contemporâneas: a paz, a justiça social, a sustentabilidade ou a democracia".

Como exemplos "deste compromisso", o diretor artístico aludiu à criação de autoteatro "The Quiet Volume", de Ant Hampton & Tim Etchells, que vai ser apresentada na Biblioteca Pública de Évora (BPE), de 01 a 09 de maio, ou "The Resting Assembly", um projeto da Associação Portuguesa de Cenogafia que "marcou presença na Quadrienal de Cenografia de Praga e que vem, agora, até Évora", a 20 de junho.

Estão previstas "residências artísticas, conferências, apresentações performativas que cruzam a investigação com a prática artística", acrescentou, destacando que "há espaço para a música popular reinventada", como é o caso do projeto "El Cante Rasgueado", que vai juntar "o músico ex-flamenco Niño de Elche com os tocadores de viola campaniça David Pereira e Guilherme Colaço" (01 de agosto).

O espetáculo de teatro participativo "Domínio Público", do artista catalão Roger Bernat (Espanha), de 25 a 27 de setembro, e o Guadiana - Festival de Literaturas Afro-Ibero-Americanas, dirigido pelo espanhol Antonio Sáez-Delgado, de 09 a 11 de outubro, foram outros dos destaques do diretor artístico.

"Estes projetos articulam-se numa narrativa contínua em torno do Vagar, o nosso conceito orientador, e reforçam pontes entre o património local, internacional, a experimentação contemporânea e as tradições", garantiu.

A programação oficial da Capital Europeia da Cultura Évora_27 arranca a 06 de fevereiro do próximo ano.