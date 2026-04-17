Évora_27 escolhe 34 projetos de 19 países no concurso internacional com 2ME

Em comunicado, a Associação Évora 2027, gestora da Capital Europeia da Cultura (CEC) Évora_27, anunciou hoje os resultados da `open call` internacional (chamada ou concurso aberto) designada "O Nosso Laboratório/Our Lab".

A iniciativa foi dirigida a artistas e estruturas culturais internacionais, abrangendo diversas áreas artísticas, como teatro, dança, música, circo, artes de rua, ópera, arquitetura, design, novos media e cruzamentos artísticos.

O objetivo, de acordo com a associação gestora da CEC, passa por "consolidar a programação artística" de Évora_27.

O júri do concurso internacional avaliou um total de 804 candidaturas, provenientes de 60 países, acabando por selecionar 34 projetos, de 19 países, que vão ter diferentes patamares de financiamento, sendo que a dotação global da `open call` é de dois milhões de euros.

As propostas contempladas são da autoria de artistas e associações em representação da Alemanha, Áustria, Austrália, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Croácia, Espanha, França, Islândia, Itália, Japão, Marrocos, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, República Checa, Síria e Suíça, revelou a associação.

Seis das propostas vão receber o patamar mais elevado de apoio, 100.000 euros cada (600.000 no total), seguindo-se oito com o apoio unitário de 80.000 euros (640.000) e cinco com 60.000 euros (300.000).

Nos patamares de financiamento mais baixo, foram selecionados oito projetos para receberem, cada um, 40.000 euros (320.000) e sete para apoios de 20.000 euros (140.000), de acordo com o comunicado da Associação Évora 2027.

A entidade promotora lembrou que as 34 propostas artísticas selecionadas são ser apresentadas em Évora e no Alentejo, durante o próximo ano, "em quatro diferentes tipologias de espaços".

Os `palcos` vão ser culturais (como teatros e museus), patrimoniais (como conventos e igrejas), públicos e urbanos (como ruas, praças e avenidas) e naturais (como jardins ou o montado, ecossistema agroflorestal único do Alentejo).

O júri de "O Nosso Laboratório/Our Lab", presidido pelo diretor artístico de Évora_27, John Romão, integrou igualmente Chloé Siganos, diretora de Artes Performativas do Centre Pompidou, em Paris (França) ou Javier Peña Ibáñez, curador, programador cultural e diretor do Festival Concêntrico.

Os outros jurados foram Joana Henriques, diretora de Programas Públicos do MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia / Fundação EDP) e Rui Horta, coreógrafo, bailarino, programador cultural, fundador e ex-diretor d`O Espaço do Tempo, em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora.

As candidaturas apresentadas foram alvo de "análise individual e comparativa", esclareceu a associação gestora da CEC.

Prevista no Livro de Candidatura de Évora_27, esta `open call` foi destinada a artistas, a título individual ou coletivo, e a pessoas coletivas, de natureza privada ou pública, residentes ou com sede na Europa, à exceção de Portugal, ou no espaço extraeuropeu, com experiência comprovada nas áreas a que se candidataram.

A chamada foi lançada a 13 de novembro de 2025, com prazo inicial até 13 de janeiro deste ano, posteriormente alargado até ao final desse mês.

Já na quarta-feira, a Associação Évora 2027 anunciou que 33 projetos foram selecionados para a programação da CEC através do concurso aberto "A Nossa Vez", dirigido ao setor cultural e artístico do Alentejo e abrangendo todas as áreas artísticas e expressões do saber fazer da região.