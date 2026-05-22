Évora_27 seleciona 12 projetos artísticos em concurso nacional com 1 milhão de euros de dotação

Em comunicado, a Associação Évora 2027 revelou que os projetos contemplados pela `open call` (chamada ou concurso aberto) "Linha do Vagar" são nas áreas das artes visuais, arquitetura, circo, cruzamentos disciplinares, dança, música e teatro.

Os projetos selecionados através desta `open call` para agentes culturais, artistas, criadores e coletivos com atividade em Portugal farão parte da programação de Évora_27 e serão apresentados, ao longo de 2027, em diferentes locais do Alentejo.

Segundo a Associação Évora 2027, entre um total 324 candidaturas recebidas e após uma análise individual e comparativa, o júri do concurso escolheu 12, distribuídas por dois patamares de financiamento.

Oito dos projetos artísticos selecionados vão receber 100 mil euros cada, num total de 800 mil euros, enquanto os outros quatro beneficiam de 50 mil euros cada, num total de 200 mil.

Com 100 mil euros, são apoiados os projetos "Fim do Mundo - o musical", de Alfredo Jorge da Rocha Martins, "CUPULA - Bienal de Circo Atual no Alentejo", do Instituto Nacional de Artes do Circo, "iAVi -- peneplanície", da MãoSimMão - Associação Cultural, e "Abalar, Projeto de Criação Artística Participativa", do Mundo em Reboliço Associação Cultural.

"Centro Campo Barra", de Patrícia Craveiro Lopes, "Truvadores", de Pedro Manuel Pinto Barateiro, "As Sete Cabeças", da Questão Repetida - Associação Cultural, "O Rapaz que Aterrou na Praça Vermelha", de Rui Horta e Patrícia Portela, são apoiados com o mesmo valor.

Já com 50 mil euros são contemplados os projetos "O Corridinho", de As Crianças Loucas, "Cegonhas", de Cláudia Gaiolas, "Espaço ao Tempo / Space For Time", de Diogo Evangelista, e "Estúdio Ressonância", de Rui Mendes Palco.

O júri foi constituído pelo diretor artístico de Évora_27, John Romão, que presidiu, pelo curador, professor universitário, escritor e crítico de arte e arquitetura Delfim Sardo e pela diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, Filipa Oliveira.

O músico, programador e diretor artístico do Theatro Circo e Gnration, Luís Fernandes, e a codiretora do Programa Artístico do Festival d`Avignon, em França, Magda Bizarro, fizeram igualmente parte do júri do concurso.

No comunicado, a associação realçou que "a abertura de um concurso destinado aos artistas a estruturas nacionais não estava prevista no livro de candidatura de Évora_27", ao contrário das de âmbito escolar, regional e internacional.

"Para dar resposta a esta lacuna, foi assegurado junto do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, através do Fundo de Fomento Cultural, um reforço financeiro de 1,5 milhões de euros", salientou.

A entidade gestora da CEC explicou que o reforço financeiro "permitiu à Associação Évora 2027 ampliar e enriquecer a programação da iniciativa Évora_27 com criações de estruturas de todo o país".

"Esse investimento foi direcionado à abertura da `open call` de âmbito nacional `Linha do Vagar`, no valor de um milhão de euros, e de uma componente adicional que destinada à de convites a artistas, encomendas e coproduções, no valor de 500 mil euros", acrescentou.