Expofacic de Cantanhede abre hoje 11 dias de festa, gastronomia e exposições

Considerada a maior `feira-festa` do país, a Expofacic disponibiliza ainda aos visitantes cerca de 50 restaurantes e tasquinhas, 12 espaços de `street food` e 25 de produtos regionais, para além de mostras agrícolas, automóvel, artesanato nacional e internacional, entre outras, ao longo de 11 dias, até 09 de agosto, dados da organização.

Na apresentação do evento, a presidente do município do distrito de Coimbra, Helena Teodósio, classificou a Expofacic como "um poderoso instrumento de promoção territorial, de dinamização económica e de afirmação da identidade do concelho de Cantanhede".

Por outro lado, o cartaz de animação "mais uma vez foi pensado para satisfazer as expectativas de diferentes gerações".

A autarca observou ainda que a edição deste ano "aposta na qualificação das diferentes valências, na melhoria das condições de acolhimento dos visitantes e na modernização das infraestruturas", e pretende implementar soluções que promovam "experiências cada vez mais confortáveis, seguras e sustentáveis".

Este ano, a feira vai distinguir a tasquinha do evento com a decoração mais elaborada, cuidada, harmoniosa e identitária, anunciou o município.

A iniciativa, que tem um prémio monetário de 750 euros para o primeiro classificado, abrange todas as coletividades concelhias a quem as 50 tasquinhas foram entregues, para "reconhecer e valorizar o empenho das associações na criação de espaços que dignifiquem a identidade das freguesias" de onde são oriundas.

O cartaz musical do palco principal, um dos polos de atração da Expofacic, apresenta, na noite de abertura, Bárbara Tinoco e Vizinhos. Na sexta-feira, será a vez de Sara Correia e Nininho Vaz Maia, no sábado o projeto Deixem o Pimba em Paz e Mundo Segundo e Slow J e, no domingo, José Cid e Hybrid Theory.

Na próxima semana, a lista de concertos inclui, entre outros, nomes como Delfins, João Pedro Pais, Diogo Piçarra, Xutos & Pontapés, Calema ou Maiara & Maraisa.

A abertura oficial da Expofacic decorre hoje, a partir das 18:00, no Parque Expo-Desportivo de São Mateus, no centro de Cantanhede, com a presença do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado.