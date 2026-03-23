Exposição em Serralves dedicada ao cineasta Manoel de Oliveira

“Voltas da Vida – Ontem como hoje” é a terceira e última parte de um ciclo de três exposições que tem por objetivo colocar o arquivo pessoal do realizador, integralmente depositado em Serralves, em diálogo com uma cartografia do cinema português que lhe foi contemporâneo.“Neste arco final do seu longo percurso, já depois de ter ultrapassado os oitenta anos de idade, Manoel de Oliveira concluiu trinta e um filmes (vinte deles longas-metragens de ficção), número consideravelmente superior ao que havia realizado nas seis décadas precedentes (catorze)”, lê-se no site da fundação.Vão ser exibidos, durante a exposição, filmes de Manoel de Oliveira e de outros realizadores portugueses, como Pedro Costa, Teresa Villaverde e João Canijo.