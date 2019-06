Exposição "Minha Solidão" revela obras inéditas de Manuel Costa Cabral

Lusa04 Jun, 2019, 17:57 | Cultura

A exposição intitula-se "Minha solidão sente-se acompanhada", e será inaugurada às 18:00 desse dia, ficando patente até 13 de julho, com cinco obras de pintura criadas numa residência artística nos Estados Unidos, a convite do Art Institute of Chicago.

O título, de acordo com a organização, é retirado de "Yolanda", canção com letra e música de Pablo Milanés, e reúne cinco obras de pintura sobre papel feitas nos anos 1990, no âmbito da residência iniciada em 1991.

Natural de Lisboa, onde nasceu em 1941, Manuel Costa Cabral tem formação em pintura na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, em 1963.

Foi fundador e diretor executivo do Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação Visual, de 1973 a 1994, e diretor do Serviço de Belas-Artes da Fundação Calouste Gulbenkian, de 1994 a 2011.

Atualmente exerce funções no Ar.Co enquanto presidente da Assembleia Geral e presidente do Conselho Institucional.

Tem organizado exposições e conferências desde 2015, em colaboração com a Fundação Carmona e Costa, tendo retomado a atividade de pintor em 1982.

Participou em exposições individuais e coletivas desde 1989, em Portugal e no estrangeiro, nomeadamente em Lisboa, Vila Real, Almancil e Bruxelas.