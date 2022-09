Exposição nos 200 anos da morte de Machado de Castro

Fotos: Arlinda Brandão

É uma homenagem ao escultor Machado. Numa altura em que se completam 200 anos sobre a morte do escultor, no Museu de Lisboa - Palácio Pimenta, até 8 de dezembro do próximo ano pode ser visitada a exposição "Machado de Castro em Lisboa: O Laboratório de Escultura".