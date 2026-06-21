Cultura
Exposição "Pares Ímpares I" mostra ligações entre artistas contemporâneos portugueses
A exposição "Pares Ímpares I", no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, nasce da parceria entre o município de Coimbra e a Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva.
Foto: Ricardo Resende - Unsplash
Reúne 35 pares de obras de mais de 50 artistas com histórias em comum, desde Júlio Resende, João Vieira, Cargaleiro, Sofia Areal, entre outros artistas contemporâneos.
A exposição pode ser visitada até 20 de setembro no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra.