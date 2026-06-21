Exposição "Pares Ímpares I" mostra ligações entre artistas contemporâneos portugueses

Foto: Ricardo Resende - Unsplash

A ideia é mostrar ligações comuns, algumas bastante improváveis, entre artistas contemporâneos portugueses.



Reúne 35 pares de obras de mais de 50 artistas com histórias em comum, desde Júlio Resende, João Vieira, Cargaleiro, Sofia Areal, entre outros artistas contemporâneos.



A exposição pode ser visitada até 20 de setembro no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra.



