Feira do Livro do Porto arranca nos Jardins do Palácio de Cristal

No primeiro fim de semana, vai ser dedicado um grande programa à poeta de “Minha Senhora de Quê”, com vários especialistas, conversas e a projeção de um documentário dedicado à escritora.Outra figura de destaque da Feira do Livro é o poeta e ensaísta Manuel Gusmão, que vai ter uma exposição na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, inaugurada as 17h00 de hoje.

Várias dezenas de livreiros e alfarrabistas prepararam os 84 expositores que compõem a Feira do Livro do Porto.





Nuno Faria, coordenador da programação da Feira do Livro do Porto, realça que este é um evento “muito procurado” e esperado na cidade e que “funciona muito” como “quase um balão de oxigénio” para os livreiros, alfarrabistas e pequenos projetos. “Apesar do momento em que vivemos, que não é fácil, com uma muito maior liberdade de movimentos e sem restrições, a nossa expectativa é termos muito público (…) e penso que será um ano em cheio”, afirmou.O cinema, com o apoio do Cineclube do Porto, a programação literária centrada no auditório da Biblioteca Almeida Garrett e os dois programas de lições - “O Sentido da vida é só cantar”, dedicado à poesia, e “Escrever brasileiro em língua minha” com a evocação dos 200 anos da independência do Brasil, são outros destaques da feira, que oferece cerca de uma centena de atividades culturais.A Feira do Livro do Porto, organizada pela Câmara Municipal, estende-se até dia 11 de setembro, em simultâneo com o evento de Lisboa.