Festa do Cinema Italiano. Edição deste ano em simultâneo em Lisboa e no Porto

Entre as novidades há uma nova seção, Rir à Italiana. E o festival pretende, também, ser espaço crítico e de pensamento refere Stefano Savio, o diretor da Festa do Cinema Italiano à jornalista Margarida Va.

No cartaz da Festa do Cinema Italiano, destaque para uma presença portuguesa, o ator luso-americano Gabriel Antunes, integra o elenco principal do filme "Hey Joe", do realizador Claudio Giovannesi.









A Festa do Cinema Italiano vai passar por 20 cidades portuguesas.

O ator Gabriel Antunes, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, partilhou como foi integrar este projeto do cinema italiano.A Festa do Cinema Italiano vai passar por 20 cidades portuguesas.

Este ano, a festa decorre em simultâneo no Porto e em Lisboa. O filme de abertura nas duas cidades é "La grazia" do realizador Paolo Sorrentino.