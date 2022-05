Festival A Porta leva a Leiria mais de 30 artistas de 12 a 19 de junho

Entre músicos e grupos de ou radicados em Leiria e convidados nacionais e projetos internacionais, o programa do festival é vasto e plural, oferecendo à cidade "os novos discos de bandas que marcam a história recente da música nacional e as descobertas vindas de outras paragens", avançaram os responsáveis de A Porta em comunicado.

Além de Ryder the Eagle, "francês agora radicado no México" e que "é apaixonado pela guitarra e pela cultural folk dos Estados Unidos da América", Leiria ouvirá "a soul pintada a traços de morna e fado" de Blu Samu, e os discos novos de Sean Riley & The Slowriders e dos Fugly.

O festival, que este ano está de volta ao centro histórico de Leiria, tinha anunciado antes, em abril, concertos de Salvador Sobral, dos Club Makumba e da rainha do kuduro, Titica.

Hoje, a lista de nomes engrossou com as confirmações do projeto que junta Éme e Moxila, e ainda Catarina Branco, Sreya, Melquíades, Bia Maria e a estreia a solo de Pedro Branco.

A nível local, A Porta vai revelar a eletrónica de SFISTIKATED, nova aventura musical de elementos dos First Breath After Coma (FBAC) e dos Whales a estrear no festival, bem como um espetáculo original com assinatura de Nuno Rancho e Rui Gaspar, este também dos FBAC, pensado para "10", disco que marca uma década de atividade da editora Omnichord Records. A atuar em casa vão estar ainda a multi-instrumentista e compositora Natércia Lameiro, os `rappers` Jaime Miguel e Lil Mami Barbz, os All Them Lucky, o guitarrista Moon Cowboy e mARCIANO.

A lista de espetáculos contempla ainda Odete, Ruben David Marques, Daniel Bernardes, Muco, Meta_, Manel Ferreira, Travo, Silvino Branca Trio, o coro de câmara AdesbaAcapella e o grupo de samba Musas do Absurdo.

Criado em 2014 para dar vida a espaços esquecidos, adormecidos ou encerrados da cidade, o festival A Porta preparou para Leiria também festas com DJ, exposição coletiva de artes plásticas, programa infantojuvenil, iniciativas de ocupação de espaço público e jantares temáticos em casas particulares.