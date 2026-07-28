Cultura
Festival Cinalfama está de volta
O Festival Cinalfama está de volta ao Museu do Fado e às Escadinhas de São Miguel, em Lisboa.
Este ano traz uma homenagem ao cinema polaco, com meia centena de filmes, revela João Gomes, diretor artístico do festival.
A quinta edição do Cinalfama decorre até sexta-feira no Museu do Fado e nas Escadinhas de São Miguel, em Lisboa, com entrada livre — e é melhor levar uma almofada.
A quinta edição do Cinalfama decorre até sexta-feira no Museu do Fado e nas Escadinhas de São Miguel, em Lisboa, com entrada livre — e é melhor levar uma almofada.