Festival de Cinema de Cannes anuncia programação e rejeita domínio da IA
O Festival de Cinema de Cannes (França), hoje apresentado, selecionou filmes de realizadores como Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi e Agnes Jaoui e saiu em defesa do cinema, perante a Inteligência Artificial.
"A Inteligência Artificial já está presente nos estúdios, nas salas de montagem, no processo criativo. Não vamos fechar os olhos a isso, mas recusamos que dite as regras. A Inteligência Artificial sabe muito bem imitar, mas nunca saberá como sentir", sublinhou a presidente do festival, Iris Knobloch, na conferência de imprensa de apresentação da 79.ª edição.
Este ano, o festival decorrerá de 12 a 23 de maio e a competição oficial terá, entre outros, "Amarga Navidad", do realizador espanhol Pedro Almodóvar, "Parallel Tales", filme do cineasta iraniano Asghar Farhadi rodado em França, "Sheep in the box", do japonês Hirokazu Kore-eda, "The man I love", do norte-americano Ira Sachs, e "Minotaur", do russo Andrey Zvyagintsev.
Sem cinema português presente na seleção oficial de longas-metragens, o diretor-geral do festival, Thierry Frémaux, anunciou, fora de competição, os filmes "John Lennon: The Last Interview", de Steven Soderbergh, "Her Private Hell", de Nicolas Winding Refn, e "Objet du deli", de Agnes Jaoui, entre outros.
Na intervenção inicial, Thierry Frémaux sublinhou a resistência da arte cinematográfica e da exibição em sala: "A sala de cinema vai sobreviver. A linguagem do cinema venceu. Está em toda a parte, mesmo no Instagram".
O festival de Cannes já tinha anunciado que a abertura seria com "La Vénus électrique", do realizador francês Pierre Salvadori. O filme estará igualmente em exibição em simultâneo nos cinemas em França.
Também já se sabia que a Palma de Ouro de carreira será atribuída à atriz e cantora norte-americana Barbra Streisand e ao realizador neozelandês Peter Jackson.
O realizador sul-coreano Park Chan-wook vai presidir o júri da seleção oficial.