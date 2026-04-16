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Festival Latitudes vai transformar Óbidos em aeroporto literário

Festival Latitudes vai transformar Óbidos em aeroporto literário

Até domingo, Óbidos volta a assumir-se como um território de partida e de encontro com a realização de mais uma edição do Festival Latitudes – Literatura e Viajantes.

RTP Antena 1 /
Foto: Imagem promocional - CM Óbitos

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Promovido pelo Município de Óbidos, em parceria com a Óbidos Criativa e a Ler Devagar, o festival propõe uma experiência imersiva onde a literatura é um convite a viajar sem sair do lugar.
Ana Laura - RTP Antena 1

O festival vai reunir em quatro dias 25 autores conversas literárias, oficinas, concertos performances e atividades educativas.

Sob a curadoria de José Luís Peixoto, a 9ª edição deste festival propõe uma experiência imersiva em que a literatura é simultaneamente ponto de partida e lugar de regresso, um convite a viajar sem sair do lugar.

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