Cultura
Festival Latitudes vai transformar Óbidos em aeroporto literário
Até domingo, Óbidos volta a assumir-se como um território de partida e de encontro com a realização de mais uma edição do Festival Latitudes – Literatura e Viajantes.
Promovido pelo Município de Óbidos, em parceria com a Óbidos Criativa e a Ler Devagar, o festival propõe uma experiência imersiva onde a literatura é um convite a viajar sem sair do lugar.Ana Laura - RTP Antena 1
O festival vai reunir em quatro dias 25 autores conversas literárias, oficinas, concertos performances e atividades educativas.
Sob a curadoria de José Luís Peixoto, a 9ª edição deste festival propõe uma experiência imersiva em que a literatura é simultaneamente ponto de partida e lugar de regresso, um convite a viajar sem sair do lugar.
Sob a curadoria de José Luís Peixoto, a 9ª edição deste festival propõe uma experiência imersiva em que a literatura é simultaneamente ponto de partida e lugar de regresso, um convite a viajar sem sair do lugar.