Festival Latitudes vai transformar Óbidos em aeroporto literário

Ana Laura - RTP Antena 1 Promovido pelo Município de Óbidos, em parceria com a Óbidos Criativa e a Ler Devagar, o festival propõe uma experiência imersiva onde a literatura é um convite a viajar sem sair do lugar.





O festival vai reunir em quatro dias 25 autores conversas literárias, oficinas, concertos performances e atividades educativas.



Sob a curadoria de José Luís Peixoto, a 9ª edição deste festival propõe uma experiência imersiva em que a literatura é simultaneamente ponto de partida e lugar de regresso, um convite a viajar sem sair do lugar.