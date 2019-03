Festival Monstra destaca duas produções nacionais

Foto: Festival Monstra/DR

Esta animação em stop motion retrata a colonização africana no fim do século XIX e arrecadou o grande prémio RTP para longas metragens.







Os filmes vencedores da 18ª edição do festival Monstra podem ser vistos este domingo à tarde no Cinema São Jorge e à noite no Cinema City Alvalade, em Lisboa.





No próximo ano, o festival vai realizar-se entre 18 e 28 de março.