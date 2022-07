Festival Músicas do Mundo entra em português na penúltima noite

A programação de hoje abre com o projeto português The Secret Museum of Mankind, de João Nicolau, Mariana Ricardo, João Lobo, Crista Alfaiate, Luís José Martins e Rita Sá.





Ao adotar para nome o título do “livro mistério”, sem autor, publicado em Nova Iorque, em 1935, com perto de mil fotografias de diferentes povos e culturas, os músicos, atores e realizadores portugueses põem em palco “músicas de todo o mundo e de todo o tempo”, tocadas ao vivo, intercaladas com “discos em diálogo livre com imagens fixas e em movimento”.



O projeto transcontinental La Chiva Gantiva, baseado em Bruxelas, que une músicos colombianos, chilenos, belgas e vietnamitas, encerra a programação de hoje.



Os concertos têm início às 16h00, no Auditório do Centro de Artes de Sines, e o início do último está marcado para as 3h30 da madrugada de sábado, no castelo.