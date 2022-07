Festival Músicas do Mundo termina com maratona de oito concertos

A edição número 22 do festival Músicas do Mundo despede-se esta noite uma maratona de oito concertos nos palcos do Castelo e da praia. O destaque deste sábado vai para a atuação de Omara Portuondo, cantora cubana a fazer aos 91 anos a sua tournée de despedida dos palcos.