Cultura
Festival Porto Femme dá visibilidade a mulheres realizadoras e a desigualdades
O festival internacional de Cinema Porto Femme começa esta segunda-feira a nona edição. Um certame onde se vai dar visibilidade a filmes de mulheres realizadoras, mas também chamar a atenção para a desigualdade salarial e de oportunidades.
A mostra de cinema no feminino passa por vários espaços culturais do Porto, como é o Cinema Batalha, a Casa Comum e o Passos Manuel.
Festival Porto Femme termina no próximo domingo.