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Festival Porto Femme dá visibilidade a mulheres realizadoras e a desigualdades

Festival Porto Femme dá visibilidade a mulheres realizadoras e a desigualdades

O festival internacional de Cinema Porto Femme começa esta segunda-feira a nona edição. Um certame onde se vai dar visibilidade a filmes de mulheres realizadoras, mas também chamar a atenção para a desigualdade salarial e de oportunidades.

RTP /
Imagem promocional - Porto Femme

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A mostra de cinema no feminino passa por vários espaços culturais do Porto, como é o Cinema Batalha, a Casa Comum e o Passos Manuel.

Margarida Vaz – RTP antena 1

Festival Porto Femme termina no próximo domingo.
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