Festival Sinsal alargado ao Caminho Português de Santiago de 31 de julho a 02 de agosto

Em comunicado, a organização do Sinsal SON Estrella Galicia dá conta das várias novidades da edição deste ano, entre a integração de novos territórios à realização, pela primeira vez, do festival em dois fins de semana, no caso de 24 a 26 de julho, em San Simón, e depois de 31 de julho a 02 de agosto, em Vigo e outras localidades no Caminho Português.

"Assinala um novo capítulo na sua história, transformando-se numa verdadeira travessia artística e territorial, ao alargar a sua programação ao Caminho Português e, com isso, reforçando os laços culturais com Portugal. Esta expansão representa um passo natural para o Sinsal, que desde a sua origem mantém uma forte ligação a Portugal, visível tanto na presença regular de artistas portugueses como na significativa afluência de público proveniente do país vizinho", nota a organização.

O cartaz do festival, esse, continua "secreto", sendo revelado apenas no momento em que o público chega à ilha de San Simón, que colhe o evento desde 2010, e desde aí que mantém por revelar, até ao próprio dia, que músicos vão atuar.

"Ao longo de 15 edições, mais de 30.000 pessoas de todo o mundo tiveram a oportunidade de conhecer este enclave histórico, que ao longo do tempo desempenhou funções como refúgio de trovadores, lazareto e campo de concentração", pode ler-se na nota de imprensa.

Entre as escolhas, continuará a prioridade por novos artistas, "projetos liderados por mulheres" e a diversidade de géneros musicais, entre artistas ibéricos e de outras geografias.

Entre as atividades paralelas, nota para a Escola Sinsal, projeto educativo sobre música e som, que circula por escolas da Galiza, além da sua residência no festival, e para ações de sustentabilidade e sensibilização ambiental.