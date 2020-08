Figueira Jazz Fest reúne artistas nacionais da Figueira da Foz

O concerto de ontem celebrou os 40 anos de carreira do saxofonista Nanã Sousa Dias, com Rui Veloso como convidado. Um festival com artistas nacionais, de entrada gratuita, mediante levantamento do bilhete, e que é organizado pela primeira vez.