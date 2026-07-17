Para pautas serem divulgadas escolas têm de ter acesso às classificações



Os estabelecimentos de ensino não pedem afixar as notas com os exames sem terem acesso às classificações, frisou Filinto Lima em declarações à RTP Notícias.



"Até este momento (...) ainda não temos sinal que as classificações possam chegar às escolas. Temos que aguardar", frisou o presidente da Associação Nacional de Diretores das Escolas Públicas que acrescentou que o Governo não divulgou a que hora é que as classificações poderiam chegar.



Para Filinto Lima, "vai ser uma tarde longa. Estamos muito ansiosos para afixar as pautas. E os nossos alunos estão muito ansiosos para as consultar".



As classificações vão chegar às escolas por via digital e posteriormente em papel "onde os alunos realizaram as provas".



O presidente da Associação Nacional de Diretores das Escolas Públicas espera que "esta novela mexicana" termine e realçou que os professores "foram os heróis nacionais deste momento".





