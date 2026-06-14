Filme. "18 Buracos para o Paraíso"

A especulação imobiliária, a seca, a transformação da paisagem, o turismo, são temas que João Nuno Pinto reúne em "18 Buracos para o Paraíso". A narrativa desenvolve-se a partir de dois núcleos familiares: a família dos proprietários e a família de uma das empregadas mais antigas da herdade.Margarida Marinho, Beatriz Batarda, Rita Cabaço, Luísa Ortigoso e Jorge Andrade compõem o elenco principal.A atriz Margarida Marinho tem o papel de Francisca, é a irmã, que vive na herdade e é ceramista. Jorge Andrade interpreta a personagem Lourenço, um "agrobeto", é o irmão que pressiona a venda da herdade sem se preocupar muito com o destino dos empregados."18 Buracos para o Paraíso" é a primeira longa-metragem de ficção com o selo ambiental Green Film. O filme está disponível em várias salas com acessibilidade para pessoas cegas e surdas com legendas descritivas e áudio descrição.