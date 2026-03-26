Filme "Banzo" lidera nomeados dos prémios Sophia e Rui Mendes é homenageado

Os nomeados da 15.ª edição dos Sophia, os prémios de cinema português, foram hoje anunciados, com "Banzo" a somar 14 nomeações, em categorias como Melhor Filme, Realização, Argumento Original e Fotografia.

A cerimónia deste ano dos Sophia está marcada para 15 de maio no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde o ator Rui Mendes, de 88 anos, receberá um prémio pelo conjunto da carreira, iniciada no teatro nos anos 1950, e que se estendeu ao cinema e à televisão.

"Banzo", escrito e realizado por Margarida Cardoso, é uma ficção de época, passada em 1907 numa ilha tropical africana, que retrata a relação violenta entre colonos portugueses e negros em trabalho escravo.

No filme, o ator Carloto Cotta interpreta um médico da metrópole enviado para a ilha, para curar um grupo de escravos negros que estão a morrer por causa de uma profunda tristeza.

A palavra "banzo" significa a "nostalgia dos escravizados", dos que foram forçados a sair de África para trabalhar em plantações no Brasil e se sentiam deslocados e com saudades de casa. No fundo, "uma nostalgia que era uma depressão", como explicou Margarida Cardoso em entrevista à Lusa em 2024.

Nos Sophia, destaque ainda para a indicação de "Banzo" em três categorias de representação: Hoji Fortuna está nomeado para Melhor Ator Protagonista, enquanto Cirila Bossuet e Gonçalo Waddington concorrem como Atriz e Ator Coadjuvantes, respetivamente.

De acordo com a Academia Portuguesa de Cinema, "Lavagante", um projeto iniciado por António-Pedro Vasconcelos e realizado por Mário Barroso, soma nove nomeações, enquanto "A Memória do Cheiro das Coisas", de António Ferreira, e "Sonhar com Leões", de Paolo Marinou-Blanco, têm oito nomeações cada.

Para o Sophia de Melhor Filme estão nomeados "A Memória do Cheiro das Coisas", "Banzo", "O Riso e a Faca", de Pedro Pinho, e "On Falling", de Laura Carreira.

Para Melhor Realização foram escolhidos António Ferreira, Margarida Cardoso, Laura Carreira e Denise Fernandes, pelo filme "Hanami".

Há ainda duplas de protagonistas nomeados na representação em papel principal: Sérgio Coragem e Cleo Diára, em "O Riso e a Faca", Mina Andala e José Martins, em "A Memória do Cheiro das Coisas", e Denise Fraga e João Nunes Monteiro, pela interpretação em "Sonhar com Leões".

Joana Santos, de "On Falling", de Laura Carreira, também está nomeada para Melhor Atriz Protagonista.

Na categoria de Melhor Documentário em Longa-Metragem figuram "A Mulher que Morreu de Pé", de Rosa Coutinho Cabral, "As Estações", de Maureen Fazendeiro, "Lindo", de Margarida Gramaxo, e "Cartas Telepáticas", de Edgar Pêra, feito apenas com recurso a ferramentas de Inteligência Artificial.

Para o Sophia de Melhor Série estão indicados "Casa-Abrigo", de Mário Laranjeira, "Mulheres, às Armas", de Patrícia Sequeira, a segunda temporada de "Rabo de Peixe", de Augusto Fraga e João Maia, e "Ruído", de Ricardo Freitas, Tiago Guedes e Bruno Nogueira.

Este ano, a organização criou dois prémios, um deles para Melhor Filme de Comédia, estando nomeados "A Savana e a Montanha", de Paulo Carneiro, "Hotel Amor", de Hermano Moreira, "O Velho e a Espada", de Fábio Powers, e "Sonhar com Leões".

Também foi criado o Sophia de Melhor Filme Ibero-Americano que, tal como o de Melhor Filme Europeu, não tem nomeados, sendo atribuído "por um colégio de 25 críticos e jornalistas especializados em cinema", referiu a organização à Lusa.

De acordo com a Academia Portuguesa de Cinema, no dia 23 de abril haverá um encontro com todos os nomeados aos Prémios Sophia 2026, em Lisboa, e nesse dia serão entregues os prémios nas categorias de Melhor Cartaz, Trailer, Arte e Técnica, Filme Europeu e Filme Ibero-Americano.