Filme de animação de Alice Eça Guimarães premiado no festival de Annecy

O festival anunciou hoje vários prémios especiais para os filmes selecionados para esta edição, tendo atribuído o Prémio Especial Cidade de Annecy à curta-metragem de Alice Eça Guimarães.

"Porque hoje é sábado" é protagonizado por uma mulher que procura ter tempo num sábado, dia de descanso, mas que é constantemente interrompido por tarefas domésticas e por responsabilidades familiares.

"Apesar de termos evoluído muito na luta pela igualdade entre homens e mulheres, o peso da vida familiar ainda constrange desproporcionalmente a vida, a liberdade e a criatividade da maior parte das mulheres", escreveu a realizadora na nota de intenções.

O filme é uma produção entre Portugal (pela Animais AVPL), França e Espanha, e está integrado na competição Perspetivas, tendo chegado a Annecy com um currículo de mais de duas dezenas de prémios.

Alice Eça Guimarães, coautora das curtas-metragens "Amélia & Duarte" (2015) e "Entre Sombras" (2018), ambas com Mónica Santos, está atualmente a fazer o filme "Roupa Velha".

Em comunicado, a produtora de animação Animais AVPL lembra que o filme já foi premiado, por exemplo, no Festival de Animação de Tóquio, e no POFF Shorts do Festival Tallinn Black Nights de Tallinn, na Estónia, com um prémio que o qualifica para o processo de nomeação para os Óscares 2027.

O Festival de Cinema de Annecy, o mais importante para o universo do cinema e televisão de animação, termina no sábado, com a entrega dos prémios oficiais, nomeadamente o Prémio Cristal para melhor curta e longa-metragens e prémios do público.

Em 2024, Portugal foi o convidado de honra de Annecy e o Cristal de Melhor Curta-Metragem foi atribuído a "Percebes", de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves.