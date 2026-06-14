O ator Aleksandr Kuznetsov tem origens russas e ucranianas, em entrevista à jornalista Margarida Vaz contou que viveu durante três anos em Lisboa, sente-se português de coração e quer voltar a viver em Portugal.

O ator Aleksandr Kuznetsov tem o papel do jovem procurador, uma personagem que existiu na realidade.O filme "Dois Procuradores" do cineasta bielorusso Sergei Loznitsa inspira-se num romance biográfico do preso político, físico e escritor russo Georgy Demidov cuja ação se desenrola durante as purgas estalinistas da União Soviética.