Filme "First Date" de Luís Filipe Borges premiado na África do Sul por incentivar turismo

Segundo a associação MiratecArts, o troféu de prata foi atribuído na 8.ª edição do ITFFA, realizada entre 02 e 05 de junho, em Joanesburgo, África do Sul, acrescentando que o filme foi premiado por "incentivar as viagens e o turismo, promovendo os Açores através de uma narrativa de ficção".



“First Date” é o primeiro filme do humorista Luís Filipe Borges como realizador e, segundo a associação MiratecArts, "já foi apresentado em mais de 60 grandes ecrãs, em 19 países, somando, com este galardão africano, 23 prémios para a produção".



Citado numa nota divulgada pela associação, Luís Filipe Borges, natural da ilha Terceira, refere que se quis estrear como realizador com uma narrativa que "divertisse o maior número possível de pessoas, dignificasse a extraordinária ilha do Pico e brincasse com alguns clichés desta categoria cinematográfica".



"Este prémio prova, mais uma vez, que investimento no audiovisual é investir no desenvolvimento económico local criando uma bela ferramenta de promoção do destino," assinala na nota o produtor Terry Costa da MiratecArts, sediada na ilha do Pico.



O projeto de Luís Filipe Borges ganhou o I Prémio Curta Pico da MiratecArts, com o apoio dos três municípios da ilha, nomeadamente Lajes, Madalena e São Roque do Pico, da Direção Regional do Turismo dos Açores, e ainda investimento privado, acrescenta a associação, indicando que as candidaturas para o II Prémio Curta Pico estão abertas até 01 de julho.



Produzido em 2024 e primeiro apresentado no Montanha Pico Festival em janeiro de 2025, o filme “First Date” esteve em digressão por vários festivais e encontra-se na plataforma Filmin desde maio de 2026, adiantou a MiratecArts.



O ITFFA "presta homenagem e promove trabalhos audiovisuais com conteúdos excecionais e inovadores, criados em todos os continentes e utilizados em diversas plataformas, relacionados com a promoção de destinos, produtos e serviços turísticos", explica a MiratecArts.



