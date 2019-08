Partilhar o artigo Filme "Patrick" de Gonçalo Waddington na competição do Festival de San Sebastián Imprimir o artigo Filme "Patrick" de Gonçalo Waddington na competição do Festival de San Sebastián Enviar por email o artigo Filme "Patrick" de Gonçalo Waddington na competição do Festival de San Sebastián Aumentar a fonte do artigo Filme "Patrick" de Gonçalo Waddington na competição do Festival de San Sebastián Diminuir a fonte do artigo Filme "Patrick" de Gonçalo Waddington na competição do Festival de San Sebastián Ouvir o artigo Filme "Patrick" de Gonçalo Waddington na competição do Festival de San Sebastián

Tópicos:

San Sebastián San Sebastián,