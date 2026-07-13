País
Filme "Pelo Adam"
A segunda longa-metragem da realizadora belga Laura Wandel parte de um caso real. O filme "Pelo Adam" acompanha Adam, uma criança de 4 anos, internada por desnutrição, e a mãe, Rebeca, cuja fragilidade emocional se cruza com a dedicação da enfermeira Lucy.
Para a realizadora Laura Wandel, o filme é, acima de tudo, um apelo à empatia e à compreensão. "É muito mais fácil julgá-la como má mãe do que tentar compreendê-la e devolver-lhe a confiança."
Um hospital como espelho da sociedade
Depois do filme "Recreio", Laura Wandel voltou a partir de uma imersão num local específico, desta vez um serviço de pediatria. A realizadora acompanhou o quotidiano de médicos e enfermeiros e descobriu que "a relação com os pais pode ser determinante na recuperação da criança".
Laura Wandel filmou com a câmara ao ombro e seguindo a enfermeira Lucy pelos corredores do hospital, o filme procura envolver fisicamente o espectador. "Queria que não fosse apenas uma experiência intelectual, mas também uma experiência física", explica.
Uma mãe que precisa de ser cuidada
A atriz franco romena Anamaria Vartolomei interpreta Rebeca, uma jovem mãe "completamente perdida", que se esqueceu de si própria ao tentar corresponder ao ideal de boa mãe.
"Não é alguém que procure intencionalmente fazer mal ao filho. É a si própria que prejudica acima de tudo."
A atriz Anamaria Vartolomei sublinha que o filme não pretende explicar todas as razões do comportamento da personagem, mas antes mostrar o seu sofrimento. "O importante é perceber o quanto ela está mal e que precisa de sair daquela situação."
Uma homenagem aos profissionais de enfermagem
Na pele da enfermeira Lucy, a atriz francesa Léa Drucker dá vida a uma profissional que desafia regras e burocracias para proteger Adam. A personagem acredita que cuidar da criança passa inevitavelmente por cuidar da mãe.
A atriz destaca o contacto com a realidade hospitalar durante a preparação do filme e deixa uma homenagem aos profissionais de enfermagem. "Os profissionais de enfermagem são pessoas que devemos proteger e valorizar."
"Foi uma das personagens que mais me marcou"
Em entrevista à jornalista Margarida Vaz, atriz Léa Drucker revela que este foi um dos papéis mais marcantes da sua carreira, precisamente por lhe ter permitido conhecer de perto a realidade da enfermagem. "Foi muito comovente, mexeu muito comigo", afirma, sublinhando que passou a compreender melhor "as dificuldades desta profissão" e a importância dos enfermeiros na sociedade.
Um cinema centrado no ser humano
A realizadora Laura Wandel, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, assume a influência dos realizadores os irmãos Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne, coprodutores do filme, mas garante que o seu interesse está sobretudo em observar instituições como microcosmos da sociedade. "O hospital é um espelho de como a sociedade funciona."
Com o filme "Pelo Adam", a realizadora constrói um drama social onde a compaixão e a escuta se revelam tão importantes quanto os cuidados médicos.
Um hospital como espelho da sociedade
Depois do filme "Recreio", Laura Wandel voltou a partir de uma imersão num local específico, desta vez um serviço de pediatria. A realizadora acompanhou o quotidiano de médicos e enfermeiros e descobriu que "a relação com os pais pode ser determinante na recuperação da criança".
Laura Wandel filmou com a câmara ao ombro e seguindo a enfermeira Lucy pelos corredores do hospital, o filme procura envolver fisicamente o espectador. "Queria que não fosse apenas uma experiência intelectual, mas também uma experiência física", explica.
Uma mãe que precisa de ser cuidada
A atriz franco romena Anamaria Vartolomei interpreta Rebeca, uma jovem mãe "completamente perdida", que se esqueceu de si própria ao tentar corresponder ao ideal de boa mãe.
"Não é alguém que procure intencionalmente fazer mal ao filho. É a si própria que prejudica acima de tudo."
A atriz Anamaria Vartolomei sublinha que o filme não pretende explicar todas as razões do comportamento da personagem, mas antes mostrar o seu sofrimento. "O importante é perceber o quanto ela está mal e que precisa de sair daquela situação."
Uma homenagem aos profissionais de enfermagem
Na pele da enfermeira Lucy, a atriz francesa Léa Drucker dá vida a uma profissional que desafia regras e burocracias para proteger Adam. A personagem acredita que cuidar da criança passa inevitavelmente por cuidar da mãe.
A atriz destaca o contacto com a realidade hospitalar durante a preparação do filme e deixa uma homenagem aos profissionais de enfermagem. "Os profissionais de enfermagem são pessoas que devemos proteger e valorizar."
"Foi uma das personagens que mais me marcou"
Em entrevista à jornalista Margarida Vaz, atriz Léa Drucker revela que este foi um dos papéis mais marcantes da sua carreira, precisamente por lhe ter permitido conhecer de perto a realidade da enfermagem. "Foi muito comovente, mexeu muito comigo", afirma, sublinhando que passou a compreender melhor "as dificuldades desta profissão" e a importância dos enfermeiros na sociedade.
Um cinema centrado no ser humano
A realizadora Laura Wandel, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, assume a influência dos realizadores os irmãos Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne, coprodutores do filme, mas garante que o seu interesse está sobretudo em observar instituições como microcosmos da sociedade. "O hospital é um espelho de como a sociedade funciona."
Com o filme "Pelo Adam", a realizadora constrói um drama social onde a compaixão e a escuta se revelam tão importantes quanto os cuidados médicos.