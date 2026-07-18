Filme sobre crianças obrigadas a trocar infância por trabalho vence prémio Shortcutz

A curta-metragem "combina o tratamento ficcional e documental a partir do arquivo fotográfico e de imagens reais e do testemunho oral de mulheres de Trás-os-Montes, Beiras, Alto e Baixo Minho" que, nas décadas de 1940 a 1970, foram trabalhar para o Porto como criadas de servir, segundo a apresentação da obra.

O júri do Shortcutz Ovar, constituído pela cantora Laura Rui, o encenador Leandro Ribeiro e a atriz e realizadora Ágata de Pinho, considerou que "o filme resgata memórias das meninas obrigadas a trocar a infância pelo trabalho", "gravadas na História de um país que durante demasiado tempo preferiu esquecê-las".

O prémio especial do júri foi para "Atom & Void", de Gonçalo Almeida, e "Uma mãe vai à praia", de Pedro Hasrouny, recebeu o prémio de melhor primeira obra.

Na categoria de animação, "T-Zero", de Vicente Niró, teve o prémio de melhor curta-metragem, com uma menção honrosa atribuída a "Amanhã Não Dão Chuva", de Maria Trigo Teixeira.

O documentário "Maria, Maria", sobre a pianista Maria João Pires, primeira obra de Benjamim Quadros e Costa, recebeu o prémio do público.

A rede internacional Shortcutz visa apoiar a nova geração de cineastas, através exibição das suas obras e do contacto regular com o público. Em Portugal, a Shortcutz Ovar realiza-se desde 2017, centrada na divulgação da produção portuguesa.