Filme "Surda". LUX Prémio do Público 2026 tem sessões especiais em Portugal

O Gabinete do Parlamento Europeu, em Portugal, em pareceria com a Casa do Cinema, em Coimbra, promoveu uma sessão especial do filme com entrada gratuita. É uma projeção acessível a pessoas com incapacidade auditiva com recurso a legendas SDH (Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing) e interpretação em Língua Gestual Portuguesa (LGP)."Surda" é um drama sobre uma mulher surda que é mãe de um bebé que não é surdo. A cineasta Eva Liberdad imaginou a história depois do desabafo da irmã Miriam Garlo, que é surda e é a atriz que tem o papel da protagonista.A realizadora espanhola Eva Liberdad lamenta que a sociedade não esteja preparada para aceitar a diferença.Ao microfone da rádio, dirigiu-se aos ouvintes portugueses e partilhou a alegria pelo prémio LUX.O filme "Surda" teve estreia na Berlinale 2025, o Festival Internacional de Cinema de Berlim, e conquistou, também, o Prémio do Público.Nos prémios Goya 2026, Eva Liberdad recebeu o Prémio Goya de Melhor Realizadora Revelação e Miriam Garlo, o Prémio Goya de Melhor Atriz Revelação.