Filmes de Alfredo Costa Monteiro e de Ruy Guerra no festival de Roterdão

Segundo informação disponível no `site` oficial do festival, cuja 49.ª edição decorre de 22 de janeiro a 02 de fevereiro, a curta-metragem "The Under-Exile" será exibida na secção competitiva Bright Future, e "Em Pedaços", na secção Perspectives, do programa Tyger Burns, no qual são mostrados novos filmes de realizadores que já trabalhavam quando o festival de Roterdão se realizou pela primeira vez, em 1972.

Em "The Under-Exile", a História "ganha uma voz, com banda sonora ao vivo de Alfredo Costa Monteiro", artista multimédia português radicado em Barcelona, segundo a apresentação da obra.

Ruy Guerra "nunca fez nada parecido" com "Em Pedaços", que a organização do festival descreve como um "pedaço alucinatório e estilizado em preto e branco de Kafka `noir` sobre um homem e as suas duas amantes -- no mesmo apartamento e, ainda assim, separados por oceanos".

Ruy Guerra, de 88 anos, é o cineasta moçambicano que, com "Os Cafajestes", de 1962, revelou a estética do Cinema Novo no Brasil, onde se radicou, e ao grande público do país.

A programação completa do festival só foi divulgada hoje. Antes já tinham sido anunciadas várias secções, nomeadamente da competição oficial, que incluem produções e coproduções portuguesas, cabo-verdianas e angolanas.

"Mosquito", do português João Nuno Pinto, irá abrir a edição deste ano do Festival Internacional de Cinema de Roterdão.

A longa-metragem, inspirada numa história do avô do realizador passada em África durante a primeira Guerra Mundial, está integrada na competição oficial, para um prémio de 30 mil euros.

"Mosquito", com produção de Paulo Branco, é protagonizado pelo ator João Nunes Monteiro, estreia-se nos cinemas portugueses a 05 de março e, cerca de duas semanas depois, no dia 18, em França.

Estão também integrados na programação do festival os filmes portugueses "Armour", de Sandro Aguilar, "L`île aux oiseaux", de Maya Kosa e Sérgio da Costa, ambos na secção Bright Future, "Oú en êtes-vous, Teresa Villaverde?", filme que a realizadora portuguesa fez para uma retrospetiva este ano, em Paris, "Vitalina Varela", de Pedro Costa, "Suzanne Daveau", de Luísa Homem, filme sobre a geógrafa franco-portuguesa, incluído na competição de documentários, e "Ruby", de Mariana Gaivão, na competição de curtas-metragens.

Pedro Costa, que já venceu vários prémios com "Vitalina Varela", nomeadamente o Leopardo de Ouro do Festival de Cinema de Locarno, irá também conduzir uma `masterclass`.

A produção cabo-verdiana "Kmêdeus", de Nuno Miranda, será exibida na secção Perspectives.

Destaque ainda para a presença do filme angolano "Ar Condicionado", de Fradique, escrito e produzido pelo coletivo Geração 80, que se estreia no festival, e para a curta-metragem de coprodução portuguesa "A Chuva Acalanta a Dor", do brasileiro Leonardo Mouramateus, que tem vários trabalhos na programação do certame.

A coprodução luso-argentina "Celosos Hombres Blancos", do realizador argentino Ivan Granovsky, vai ser apresentada no mercado de coproduções do festival.