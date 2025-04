FITEI projeta construir Centro de Criação no Porto para acolher artistas e companhias

Apresentado hoje, o Centro de Criação FITEI, nova valência do festival, vai ficar instalado no Campo Alegre, num prédio que será reabilitado para o efeito pelo atelier de arquitetura de Pedro Ramalho, que está integrado num polo da Universidade do Porto (UP).

O novo espaço, descrito como uma "grande ambição", pretende ser um lugar "de acolhimento de artistas e companhias nacionais e internacionais, consagradas e emergentes".

O objetivo é, além de "albergar", "garantir a artistas e companhias condições para o desenvolvimento de projetos em formato de residências artísticas".

"Este é um projeto que devia ser agarrado pela cidade, pela Área Metropolitana, e a região exige um centro de criação destes", salientou o presidente da cooperativa FITEI, Jorge Pinto, que apontou os 50 anos do festival, em 2027, como a data em que gostaria de ver o projeto concretizado.

O projeto está orçado em 1.260.921 milhões de euros e, segundo Jorge Pinto, tem assegurado 600 mil euros através da Comissão de Coordenação Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, contando também com apoio da Câmara Municipal do Porto.

No edifício, serão criados um Átrio/Foyer, um espaço de convívio e receção, que também poderá receber exposições, uma Black Box, um espaço multifuncional para apresentações, ensaios, conferências, seminários, espetáculos, entre outras iniciativas.

Será igualmente criada uma Biblioteca Ibero-Americana e Lusófona, um "espaço de formação e reflexão crítica" e espaços para administração e uma sala de reuniões para a direção e programação do FITEI.

O FITEI destaca a localização escolhida, além da mais-valia de estar perto de um polo da UP, pela "proximidade com outros equipamento culturais", como o teatro Campo Alegre a Casa da Música, o que "permite estabelecer uma relação de colaboração e cooperação" entre as três entidades.

De acordo com o FITEI, o projeto de arquitetura já foi aprovado pela Câmara Municipal do Porto e foram consultadas empresas de construção para a empreitada.