"Fogo do Vento", a primeira longa-metragem da realizadora Marta Mateus pode ser vista, nos cinemas nacionais

"Fogo do Vento" é a primeira longa-metragem de Marta Mateus, é um filme de memórias e de histórias de quem vive no Alentejo.Estão programadas sessões especiais do filme "Fogo do Vento" com a presença da realizadora. Esta sexta-feira à noite será no Cinema Trindade, no Porto.No sábado, é a vez do Évora Plaza, em Évora e no domingo a projeção do filme, seguida de conversa com a cineasta, será no Nimas, em Lisboa.