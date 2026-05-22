Cultura
"Fogo do Vento", a primeira longa-metragem da realizadora Marta Mateus pode ser vista, nos cinemas nacionais
"Fogo do Vento" de Marta Mateus faz parte da lista dos 20 melhores filmes de 2025, da revista The New Yorker. O filme estreou no Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, já correu todos os continentes e pode agora ser visto nas salas portuguesas.
"Fogo do Vento" é a primeira longa-metragem de Marta Mateus, é um filme de memórias e de histórias de quem vive no Alentejo.
Estão programadas sessões especiais do filme "Fogo do Vento" com a presença da realizadora. Esta sexta-feira à noite será no Cinema Trindade, no Porto.
No sábado, é a vez do Évora Plaza, em Évora e no domingo a projeção do filme, seguida de conversa com a cineasta, será no Nimas, em Lisboa.
Estão programadas sessões especiais do filme "Fogo do Vento" com a presença da realizadora. Esta sexta-feira à noite será no Cinema Trindade, no Porto.
No sábado, é a vez do Évora Plaza, em Évora e no domingo a projeção do filme, seguida de conversa com a cineasta, será no Nimas, em Lisboa.