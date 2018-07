Força de Produção em primeiro lugar no concurso público para o Teatro Maria Matos

Lusa03 Jul, 2018, 19:18 | Cultura

Num comunicado hoje divulgado no seu `site`, a EGEAC refere que, no âmbito do concurso, "foram recebidas três candidaturas, já classificadas provisoriamente pelo júri, estando neste momento a decorrer o prazo para reclamações (cinco dias úteis)".

As candidaturas em questão são da Força de Produção, que ficou em primeiro lugar, a Yellow Star Company, em segundo, e Meio Termo, em terceiro.

A Força de Produção é uma "produtora de espetáculos" responsável por, entre outros, "Deixem o pimba em paz", "Mais respeito que sou tua mãe", "Ñaque", "Clã para supernovos" e "Os Improváveis".

Já a Yellow Star Company, que se apresenta como uma "empresa de entretenimento e comunicação", tem em carteira espetáculos como "Pocahontas", "Aladino e a lâmpada mágica", "O último dia de um condenado" e "5 lésbicas e uma quiche".

A Meio Termo é uma empresa de "agenciamento artístico e produção audiovisual", organizando sobretudo espetáculos de comédia.

O período de apresentação de candidaturas ao concurso público para o projeto artístico do Teatro Maria Matos terminou a 24 de maio.

A presidente do conselho de administração da EGEAC, Joana Gomes Cardoso, a atriz e encenadora Natália Luiza, o dramaturgo e investigador teatral Jorge Louraço e o jornalista Nuno Galopim compõem o júri de seleção do "melhor projeto artístico para desenvolver no Teatro Maria Matos".

O júri é presidido por Pilar del Rio, presidente da Fundação José Saramago.

O vencedor do concurso adquirirá "o direito a tomar de arrendamento o edifício, assegurando o [seu] funcionamento", "nos termos de contrato a celebrar", lê-se no `site` da EGEAC.

A despedida do Teatro Municipal Maria Matos, enquanto espaço gerido pela Câmara de Lisboa, antes de ser concessionado a privados, será assinalada a 14 de julho, com um dia "de festa para as crianças e famílias", de entrada livre.