Fotojornalista italiano Federico Borella vence prémio Sony de Fotógrafo do Ano

Lusa18 Abr, 2019, 17:38 | Cultura

O trabalho de Borella, realizado em maio de 2018, venceu ainda a categoria de documentário e foi elogiado pelo júri pela sua "sensibilidade, excelência técnica" e por se dedicar a um tema relevante para a preocupação global, explicou a organização.

Ao ganhar o prémio, entregue na noite de quarta-feira na capital britânica, Federico Borella referiu que este era "uma das coisas mais importantes" para a sua carreira e para a sua vida.

"Este tipo de visibilidade é incrível porque permite ao meu trabalho alcançar uma audiência global. É um `bilhete dourado` que acontece uma vez na vida. Sinto uma enorme responsabilidade porque pude testemunhar e registar esta situação como fotojornalista. Este prémio é a prova de que podem confiar em mim - e para a minha profissão isto é fundamental", concluiu o fotojornalista.

O israelista Nadav Kander recebeu o prémio de carreira, pela sua contribuição no mundo da fotografia, com séries fotográficas como "Bodies: 6 woman, 1 man" ou "Yangtze - The Long River", pelos quais recebeu prémios do World Press Photo e dos Internacional Photography Awards.

Rui Caria, fotografo português, foi destacado com o Prémio Nacional de Portugal, com uma imagem a preto e branco, que retrata a chegada de uma noiva à igreja, em Angra do Heroísmo, tirada no momento em que a madrinha deixa fugir das mãos os balões que levava para a cerimónia.

Na categoria Descoberta, Jean-Marc Cairni e Valentina Piccinni venceram com as fotografias que relatam as disparidades culturais da Turquia, e, na categoria Desporto, venceu o italiano Alessandro Grassani, que explora temas relacionados com a mulher.

Produzido pela World Photography Organisation, os Sony World Photography Awards são um dos prémios mundiais de fotografia que distinguem categoriais que passam pela arquitetura, retrato, desporto ou documentário, além de atribuir 62 prémios nacionais.

Todos os vencedores terão o seu trabalho exibido na Sommerset House, em Londres, a partir de hoje, até 06 de maio, no âmbito da exposição geral dos trabalhos premiados na edição de 2019, organizada em colaboração com a World Photography Organization.