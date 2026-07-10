Fundação Gulbenkian. Sete décadas a apoiar projetos

Fundação Gulbenkian. Sete décadas a apoiar projetos

Na próxima semana, a fundação Calouste Gulbenkian completa 70 anos. No dia 18 de julho, o momento mais alto das comemorações, vai ser a reabertura do museu.

Barcelos Oriana /
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Mas a fundação celebra também ao longo destas sete décadas um trabalho de aproximação aos públicos e às comunidades.

Há muito tempo que a fundação apoia projetos de educação e de integração que põem a arte no centro de tudo.

É o caso do projeto 1952, um projeto desenvolvido no Vale da Amoreira, na Moita, que reflete sobre o colonialismo a partir do arquivo do museu de história natural e da ciência.

A repórter Oriana Barcelos foi saber mais sobre ele.
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