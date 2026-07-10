Cultura
Fundação Gulbenkian. Sete décadas a apoiar projetos
Na próxima semana, a fundação Calouste Gulbenkian completa 70 anos. No dia 18 de julho, o momento mais alto das comemorações, vai ser a reabertura do museu.
Há muito tempo que a fundação apoia projetos de educação e de integração que põem a arte no centro de tudo.
É o caso do projeto 1952, um projeto desenvolvido no Vale da Amoreira, na Moita, que reflete sobre o colonialismo a partir do arquivo do museu de história natural e da ciência.
A repórter Oriana Barcelos foi saber mais sobre ele.