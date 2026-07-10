Fundação Gulbenkian. Sete décadas a apoiar projetos

Mas a fundação celebra também ao longo destas sete décadas um trabalho de aproximação aos públicos e às comunidades.



Há muito tempo que a fundação apoia projetos de educação e de integração que põem a arte no centro de tudo.



É o caso do projeto 1952, um projeto desenvolvido no Vale da Amoreira, na Moita, que reflete sobre o colonialismo a partir do arquivo do museu de história natural e da ciência.



A repórter Oriana Barcelos foi saber mais sobre ele.

