Fundão vai homenagear poeta Eugénio de Andrade

Foto: Alfredo Cunha- Todos os Direitos Reservados

O poeta Eugénio de Andrade nasceu na Póvoa da Atalaia, concelho do Fundão, faz esta quinta-feira 100 anos. Para celebrar o nascimento do escritor, a autarquia está a preparar um conjunto de iniciativas culturais para distribuir ao longo do ano.