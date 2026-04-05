Cultura
Fusão entre o Maalouf e o Fado
A ideia é do embaixador da Tunísia em Portugal, Naoufel Hdia. Os músicos de ambos os lados já estão a ensaiar para, no final da primavera, exibirem um espetáculo, em Lisboa e outro na Tunísia.
A ideia é original e pretende mostrar os ritmos musicais dos dois países num quadro de partilha cultural.
Os concertos visam assinalar o espírito de partilha e cooperação entre os dois países, numa altura em que Portugal e a Tunísia estão prestes a celebrar os setenta anos das relações diplomáticas, no próximo ano.
A nível cultural já está na forja um encontro entre o Fado e o Maalouf (música tunisina). Será um desafio para os músicos de ambos os países, mas o objetivo é continuar a sedimentar a relação entre Portugal e a Tunísia.
Os concertos visam assinalar o espírito de partilha e cooperação entre os dois países, numa altura em que Portugal e a Tunísia estão prestes a celebrar os setenta anos das relações diplomáticas, no próximo ano.
A nível cultural já está na forja um encontro entre o Fado e o Maalouf (música tunisina). Será um desafio para os músicos de ambos os países, mas o objetivo é continuar a sedimentar a relação entre Portugal e a Tunísia.