Gonzalo Cabrera vai assumir direção da feira de arte contemporânea ARCOmadrid

Gonzalo Cabrera, com "mais de duas décadas de experiência na gestão cultural e um conhecimento aprofundado da arte contemporânea", substituirá Maribel López, que assumirá novas funções na Fundação Miró, em Barcelona, anunciou esta instituição no final de junho.

No comunicado, a IFEMA Madrid considera que a atual equipa da ARCO constitui "a melhor garantia" para "assegurar a continuidade da identidade da feira, da sua estratégia e da confiança do mercado, numa nova etapa orientada para reforçar a projeção internacional do certame" na capital espanhola.

Fontes da IFEMA indicaram à agência Europa Press que o comité organizador da ARCOmadrid 2027 se reunirá em setembro, ainda sob a liderança de Maribel López, e que a próxima edição continuará a refletir a orientação definida pela atual diretora.

Maribel López sucedeu a Carlos Urroz, em 2019, na liderança da ARCOmadrid e da ARCOlisboa, feira de arte contemporânea também organizada pela IFEMA em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa desde 2016.

A nomeação do diretor de Educação e Cultura da IFEMA, segundo esta entidade, "marca o início de uma nova fase" da principal feira internacional de arte contemporânea ibérica, sublinhando o trabalho desenvolvido por Gonzalo Cabrera, nos últimos anos, de programas dirigidos ao apoio de artistas, galerias e colecionadores, promoção de aquisições de obras para coleções públicas e de redes de colaboração com museus, instituições e agentes do mercado da arte".

Entre os responsáveis que permanecem na estrutura da feira encontram-se Ruth Gómez, responsável pelas relações com galerias nacionais e internacionais, Mario Navarro, diretor dos programas com curadoria, Carmen Tasende, responsável pelos projetos especiais, arquitetura e patrocínios, Ana Álvarez, coordenadora do Fórum e do programa para profissionais, M. Carmen del Peso, responsável pelo programa de convidados, consultores de arte e colecionadores, Gori Gómez, encarregada das relações com instituições culturais, e Pedro Vasconi, diretor da Fundação ARCO.

Ainda segundo a IFEMA Madrid, a decisão visa consolidar a liderança internacional da ARCO, ampliar a capacidade da feira para criar oportunidades para artistas, galerias e colecionadores e "responder aos desafios colocados pela evolução do mercado global da arte contemporânea".

A IFEMA Madrid é um consórcio espanhol responsável por algumas das principais feiras e congressos internacionais realizados em Espanha em áreas como a tecnologia, cultura e lazer.

Criada em 1982, a ARCOmadrid é uma das principais feiras europeias dedicadas à arte contemporânea, reunindo anualmente galerias, artistas, colecionadores, curadores e profissionais do mercado de dezenas de países, enquanto a ARCOlisboa, se tornou a sua extensão internacional em Portugal.