Governo dos Açores concede tolerância de ponto na tarde de Quinta-feira Santa

"A celebração da Páscoa tem grande significado para a maioria das famílias açorianas. Neste contexto, é tradição de conceder tolerância de ponto aos trabalhadores dos serviços da administração regional, na tarde da Quinta-Feira Santa, de modo a permitir uma adequada celebração das festividades associadas à Quaresma, na Região Autónoma dos Açores", lê-se no despacho assinado pelo presidente do executivo açoriano, José Manuel Bolieiro.

Segundo o documento, a tolerância de ponto na tarde do dia 02 de abril não se aplica aos trabalhadores dos serviços e organismos que, "por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo Regional competente em razão orgânica".

Neste caso, sem prejuízo da continuidade e da qualidade do serviço a prestar, os dirigentes máximos dos serviços e organismos "devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respetivos trabalhadores, em dia a fixar oportunamente".