Grande Prémio de Crónica atribuído a Daniel Jonas por "A Justa Desproporção"
O Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários foi atribuído ao escritor Daniel Jonas, pela obra "A Justa Desproporção", anunciou hoje a Associação Portuguesa de Escritores (APE), que o entrega com patrocínio da Câmara Municipal de Loulé.
Em comunicado, a APE citou o júri, que escolheu o livro por unanimidade devido ao "olhar atento, pessoalíssimo e minucioso a tudo aquilo que vem à rede dos dias, gestos, vozes, expressões, lugares, canções, livros, filmes ou programas televisivos".
"Mas também pelo saboroso modo de pensar o mundo e a linguagem, de interrogar, com humor e ironia, frases feitas ou desmontar o funcionamento da língua; pelo charme discreto de convocar outros autores e misturar diferentes registos e sonoridades, de Buñuel e Truffaut de Shakespeare e Dante a Dylan e Rui Reininho, passando pela música country, pelo soul e pela música eletrónica de Jean Michel Jarre", acrescentou o júri coordenado por José Manuel Mendes e composto por Carlos Albino Guerreiro, Isabel Cristina Mateus e José Carlos Seabra Pereira.
Editado pela Companhia das Letras em setembro do ano passado, o livro marcou a estreia do poeta na prosa com o que a editora classificou como uma "quase-ficção".
O Grande Prémio de Crónica tem um valor monetário de 15 mil euros e vai ser entregue numa cerimónia no Dia do Município de Loulé, em 14 de maio.
No passado, o prémio distinguiu José Tolentino Mendonça, Rui Cardoso Martins, Mário Cláudio, Pedro Mexia, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, José Eduardo Agualusa, Miguel Esteves Cardoso, Dulce Maria Cardoso e Helder Macedo.